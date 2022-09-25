«Кристалл» стал пятикратным обладателем Кубка России по пляжному футболу
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Санкт-петербургский «Кристалл» обыграл московский «Локомотив» в финале Кубка России по пляжному футболу. Хет-триком в составе петербуржцев отметился Маурисиньо Перейра Браз де Оливейра, дубль на счету Игоря Бриштеля.
Ранее в полуфинальном матче «Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 9:7. Дублем в составе победителей отметился Амадиус Виноградов. Покер у красно-белых оформил Игуиньо.
В другом полуфинале «Кристалл» обыграл «Дельту» — 8:5. Хет-триком в составе победителей отметился Алексей Макаров. Дубли оформили Родриго и Егор Ремизов.
Пляжный футбол. Кубок России. Финал
«Локомотив» (Москва) – «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 3:8 (2:3, 0:0, 1:5).
«Кристалл» ранее выигрывал Кубок России в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах.
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