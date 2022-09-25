Нидерланды одержали вторую разгромную победу на ЧМ по волейболу среди женщин

Сборная Нидерландов уверенно переиграла команду Камеруна на чемпионате мира по волейболу среди женщин. Встреча проходила на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Хозяйки мирового первенства оказались сильнее своих соперниц со счётом 3:0 (25:11, 25:20, 25:13). Самой результативной волейболисткой матча стала центральная блокирующая Элине Тиммерман, набравшая шесть очков.

Помимо Нидерландов и Камеруна, в группе A также выступают Бельгия, Италия, Кения и Пуэрто-Рико. В предыдущем туре Нидерланды разгромили Кению — 3:0, а Камерун уступил Италии — 0:3.

В первом групповом этапе 24 команды разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучших из каждой группы) выходят во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образуют группу Е, лучшие из групп В и С — группу F).