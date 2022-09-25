Германия в упорной борьбе одолела Болгарию на чемпионате мира по волейболу среди женщин
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Сборная Германии в четырёх партиях переиграла команду Болгарии на женском чемпионате мира по волейболу, который проходит в Польше и Нидерландах. Встреча состоялась на арене «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).
Немецкие волейболистки оказались сильнее своих соперниц со счётом 3:1 (25:22, 21:25, 25:23, 25:21). Самыми результативными в матче стали болгарки Нася Димитрова (20) и Элица Василева-Атанасиевич (19). У победительниц встречи отличились доигровщицы Лина Альсмайер и Ханна Ортман, записавшие на свой счёт по 13 очков, а также центральная блокирующая Мари Шёльцель (12).
ЧМ-2022 (ж). Группа C. 1-й тур
25 сентября 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
3 : 1
Болгария
В следующем туре мирового первенства сборная Германии сыграет с Казахстаном, а Болгария встретится с Сербией. Оба матча пройдут 26 сентября.
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