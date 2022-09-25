Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 25 сентября, турнирная таблица
Поделиться
25 сентября на чемпионате мира по волейболу среди женщин состоялось шесть матчей. Игры прошли в группах A, C и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих встреч.
Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Женщины. Первый групповой этап
Результаты матчей.
25 сентября, воскресенье
Группа А. Бельгия – Кения – 3:0 (25:15, 25:14, 25:11).
Группа D. Китай – Аргентина – 3:0 (25:23, 25:22, 25:20).
Группа D. Япония – Колумбия – 3:0 (25:20, 25:22, 25:17).
Группа А. Нидерланды – Камерун – 3:0 (25:11, 25:20, 25:13).
Группа С. Германия – Болгария – 3:1 (25:22, 21:25, 25:23, 25:21).
Группа С. Сербия – Канада – 3:0 (25:23, 25:16, 25:20).
26 сентября на чемпионате мира по волейболу среди женщин также пройдут матчи в группах A, C и D.
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
23:49
-
23:09
-
22:53
-
22:21
-
22:15
-
18:18
-
16:50
-
16:41
-
16:28
-
15:17
-
15:12
-
14:50
-
14:33
-
12:27
-
10:59
-
10:50
-
10:34
-
09:48
-
08:00
-
00:02
- 24 сентября 2022
-
23:27
-
23:11
-
21:53
-
21:18
-
16:38
-
16:31
-
14:42
-
12:16
-
11:11
-
10:19
-
08:00
-
07:25
- 23 сентября 2022
-
23:14
-
23:00
-
22:42
Партнерский контент