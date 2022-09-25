Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 25 сентября, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 25 сентября, турнирная таблица
Комментарии

25 сентября на чемпионате мира по волейболу среди женщин состоялось шесть матчей. Игры прошли в группах A, C и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих встреч.

Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Женщины. Первый групповой этап
Результаты матчей.
25 сентября, воскресенье

Группа А. Бельгия – Кения – 3:0 (25:15, 25:14, 25:11).
Группа D. Китай – Аргентина – 3:0 (25:23, 25:22, 25:20).
Группа D. Япония – Колумбия – 3:0 (25:20, 25:22, 25:17).
Группа А. Нидерланды – Камерун – 3:0 (25:11, 25:20, 25:13).
Группа С. Германия – Болгария – 3:1 (25:22, 21:25, 25:23, 25:21).
Группа С. Сербия – Канада – 3:0 (25:23, 25:16, 25:20).

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу среди женщин

26 сентября на чемпионате мира по волейболу среди женщин также пройдут матчи в группах A, C и D.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022