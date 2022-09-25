Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 25 сентября, турнирная таблица

25 сентября на чемпионате мира по волейболу среди женщин состоялось шесть матчей. Игры прошли в группах A, C и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих встреч.



Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Женщины. Первый групповой этап

Результаты матчей.

25 сентября, воскресенье

Группа А. Бельгия – Кения – 3:0 (25:15, 25:14, 25:11).

Группа D. Китай – Аргентина – 3:0 (25:23, 25:22, 25:20).

Группа D. Япония – Колумбия – 3:0 (25:20, 25:22, 25:17).

Группа А. Нидерланды – Камерун – 3:0 (25:11, 25:20, 25:13).

Группа С. Германия – Болгария – 3:1 (25:22, 21:25, 25:23, 25:21).

Группа С. Сербия – Канада – 3:0 (25:23, 25:16, 25:20).

26 сентября на чемпионате мира по волейболу среди женщин также пройдут матчи в группах A, C и D.