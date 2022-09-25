Сборная Сербии легко одолела Канаду на женском ЧМ по волейболу

Сербские волейболистки одержали победу над командой Канады в 1-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч состоялся на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).



Сборная Сербии выиграла встречу со счётом 3:0 (25:23, 25:16, 25:20). Самым результативным игроком встречи с 20 очками в активе стала сербская диагональная Тияна Бошкович. В составе соперников 10 очков набрала доигровщица Алекса Грей.

Помимо Сербии и Канады, в группе D также выступают Казахстан, Болгария, США и Германия. В следующем туре Сербия встретится с Болгарией, а Канада сыграет с США.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше. Сборная Сербии является действующим победителем турнира.