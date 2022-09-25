Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная Сербии легко одолела Канаду на женском ЧМ по волейболу

Сборная Сербии легко одолела Канаду на женском ЧМ по волейболу
Комментарии

Сербские волейболистки одержали победу над командой Канады в 1-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч состоялся на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Сборная Сербии выиграла встречу со счётом 3:0 (25:23, 25:16, 25:20). Самым результативным игроком встречи с 20 очками в активе стала сербская диагональная Тияна Бошкович. В составе соперников 10 очков набрала доигровщица Алекса Грей.

ЧМ-2022 (ж). Группа C. 1-й тур
25 сентября 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Канада

Помимо Сербии и Канады, в группе D также выступают Казахстан, Болгария, США и Германия. В следующем туре Сербия встретится с Болгарией, а Канада сыграет с США.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше. Сборная Сербии является действующим победителем турнира.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022