Сборная Сербии легко одолела Канаду на женском ЧМ по волейболу
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Сербские волейболистки одержали победу над командой Канады в 1-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч состоялся на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).
Сборная Сербии выиграла встречу со счётом 3:0 (25:23, 25:16, 25:20). Самым результативным игроком встречи с 20 очками в активе стала сербская диагональная Тияна Бошкович. В составе соперников 10 очков набрала доигровщица Алекса Грей.
Помимо Сербии и Канады, в группе D также выступают Казахстан, Болгария, США и Германия. В следующем туре Сербия встретится с Болгарией, а Канада сыграет с США.
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше. Сборная Сербии является действующим победителем турнира.
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