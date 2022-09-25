Волейболист «Газпром-Югры» Никита Алексеев получил повестку от военкомата
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Российский диагональный «Газпром-Югры» Никита Алексеев получил повестку от военкомата, сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на агента игрока Дмитрия Резванова.
Волейболист должен явиться в военкомат 29 сентября. Известно, что Алексеев два года проходил службу в воздушно-десантных войсках.
В 2014 году волейболист приостановил карьеру. После службы он защищал цвета «Урала» (2015/2016, 2019/2020), «Факела» (2015/2016), «Новы» (2016/2017), казанского «Зенита» (2017—2019), «Динамо-ЛО» (2020/2021). В составе «Зенита» Никита Алексеев брал золотые медали чемпионата России, выигрывал Лигу чемпионов, завоёвывал главный трофей клубного чемпионата мира, а также становился победителем Кубка России и Суперкубка России.
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