Волейболист «Газпром-Югры» Никита Алексеев получил повестку от военкомата

Российский диагональный «Газпром-Югры» Никита Алексеев получил повестку от военкомата, сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на агента игрока Дмитрия Резванова.

Волейболист должен явиться в военкомат 29 сентября. Известно, что Алексеев два года проходил службу в воздушно-десантных войсках.

В 2014 году волейболист приостановил карьеру. После службы он защищал цвета «Урала» (2015/2016, 2019/2020), «Факела» (2015/2016), «Новы» (2016/2017), казанского «Зенита» (2017—2019), «Динамо-ЛО» (2020/2021). В составе «Зенита» Никита Алексеев брал золотые медали чемпионата России, выигрывал Лигу чемпионов, завоёвывал главный трофей клубного чемпионата мира, а также становился победителем Кубка России и Суперкубка России.