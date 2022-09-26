Расписание матчей женского чемпионата мира по волейболу 26 сентября

23 сентября стартовал чемпионат мира по волейболу среди женщин – 2022, который проходит в Нидерландах и Польше.



Представляем вашему вниманию расписание матчей четвёртого игрового дня.

Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Женщины

Расписание матчей (время – московское)



Первый групповой этап



26 сентября, понедельник



Группа D. Япония – Чехия – 15:15

Группа С. Германия – Казахстан – 16:30

Группа С. Сербия – Болгария – 17:00

Группа А. Италия – Пуэрто-Рико – 19:00

Группа D. Бразилия – Аргентина – 19:30

Группа С. США – Канада – 22:00



В первом групповом этапе 24 команды разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучших из каждой группы) выходят во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образуют группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.