Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Крамаренко: несмотря на отстранение россиян, количество стартов увеличилось

Крамаренко: несмотря на отстранение россиян, количество стартов увеличилось
Комментарии

Гимнастка Лала Крамаренко прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

— Из-за отстранения спортсменов в России стали проводиться многочисленные старты, это совсем не похоже на обычный календарь сезона. Как это влияет на качество выступлений?

— Вы правильно отметили, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, количество стартов не уменьшилось, а даже увеличилось. Процесс подготовки всегда один, поэтому на качество выступлений это никак не влияет. Как уже сказала ранее, у нас есть Ирина Александровна Винер, которая не даёт скучать, — цитирует Крамаренко Sport 24.

Ранее российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала о предолимпийском сборе в составе сборной России.

Новость по теме
«Бог, дай мне силы это выдержать». Лала Крамаренко — о предолимпийском сборе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022