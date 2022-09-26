Крамаренко: несмотря на отстранение россиян, количество стартов увеличилось

Гимнастка Лала Крамаренко прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

— Из-за отстранения спортсменов в России стали проводиться многочисленные старты, это совсем не похоже на обычный календарь сезона. Как это влияет на качество выступлений?



— Вы правильно отметили, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, количество стартов не уменьшилось, а даже увеличилось. Процесс подготовки всегда один, поэтому на качество выступлений это никак не влияет. Как уже сказала ранее, у нас есть Ирина Александровна Винер, которая не даёт скучать, — цитирует Крамаренко Sport 24.

Ранее российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала о предолимпийском сборе в составе сборной России.