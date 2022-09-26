Крамаренко: несмотря на отстранение россиян, количество стартов увеличилось
Поделиться
Гимнастка Лала Крамаренко прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
— Из-за отстранения спортсменов в России стали проводиться многочисленные старты, это совсем не похоже на обычный календарь сезона. Как это влияет на качество выступлений?
— Вы правильно отметили, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, количество стартов не уменьшилось, а даже увеличилось. Процесс подготовки всегда один, поэтому на качество выступлений это никак не влияет. Как уже сказала ранее, у нас есть Ирина Александровна Винер, которая не даёт скучать, — цитирует Крамаренко Sport 24.
Ранее российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала о предолимпийском сборе в составе сборной России.
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:15
-
14:54
-
14:48
-
12:45
-
09:43
-
08:13
-
08:06
-
08:00
- 25 сентября 2022
-
23:49
-
23:09
-
22:53
-
22:21
-
22:15
-
18:18
-
16:50
-
16:41
-
16:28
-
15:17
-
15:12
-
14:50
-
14:33
-
12:27
-
10:59
-
10:50
-
10:34
-
09:48
-
08:00
-
00:02
- 24 сентября 2022
-
23:27
-
23:11
-
21:53
-
21:18
Партнерский контент