Лала Крамаренко рассказала, как стала работать с Ириной Винер
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Российская гимнастка Лала Крамаренко выделила момент, когда её заметила Ирина Винер.
«В какой момент Ирина Винер стала принимать активное участие в моём тренировочном процессе? Меня пригласили на Гран-при, мы с Полиной Шматко танцевали на гала-концерте бабочек, и ещё я танцевала 15 секунд под музыку Алины Маратовны Кабаевой, её восточный танец. Вот там-то Ирина Александровна меня и подметила и всегда приглашала на показательные выступления, говорила: «И эту цыганку возьмите». Ей понравилась моя гибкость. И, конечно, результаты, которые мы с Савицкой Ляйсан Инсафовной показываем, мне ничего легко не даётся», — приводит слова Крамаренко Sport24.
Лала Крамаренко трижды выигрывала юниорский чемпионат мира.
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