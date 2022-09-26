Лала Крамаренко рассказала, как стала работать с Ириной Винер

Российская гимнастка Лала Крамаренко выделила момент, когда её заметила Ирина Винер.

«В какой момент Ирина Винер стала принимать активное участие в моём тренировочном процессе? Меня пригласили на Гран-при, мы с Полиной Шматко танцевали на гала-концерте бабочек, и ещё я танцевала 15 секунд под музыку Алины Маратовны Кабаевой, её восточный танец. Вот там-то Ирина Александровна меня и подметила и всегда приглашала на показательные выступления, говорила: «И эту цыганку возьмите». Ей понравилась моя гибкость. И, конечно, результаты, которые мы с Савицкой Ляйсан Инсафовной показываем, мне ничего легко не даётся», — приводит слова Крамаренко Sport24.

Лала Крамаренко трижды выигрывала юниорский чемпионат мира.