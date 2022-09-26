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Япония легко расправилась с Чехией на женском чемпионате мира по волейболу

Япония легко расправилась с Чехией на женском чемпионате мира по волейболу
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Сборная Японии уверенно переиграла команду Чехии на чемпионате мира по волейболу среди женщин, который проходит в Польше и Нидерландах. Встреча состоялась на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Японские волейболистки оказались сильнее своих соперниц со счётом 3:0 (25:15, 25:20, 25:12). Самой результативной в матче стала доигровщица Сарина Кога, набравшая 16 очков. Ещё 11 баллов в копилку Японии принесла Ариса Инуэ. У Чехии отличилась Андреа Коссанёва (5).

ЧМ-2022 (ж). Группа D. 2-й тур
26 сентября 2022, понедельник. 15:15 МСК
Япония
Окончен
3 : 0
Чехия

Для Японии эта победа стала второй на турнире. До этого азиатские волейболистки обыграли Колумбию — 3:0. Чехия же на старте чемпионата мира также потерпела поражение, 24 сентября уступив Бразилии в четырёх сетах — 1:3. Кроме этих четырёх команд, в группе D выступают сборные Китая и Аргентины.

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