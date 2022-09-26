Нидерландского велогонщика арестовали во время ЧМ из-за потасовки с подростками

Нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул, выступающий за ProTeam Alpecin-Fenix, попал под арест во время чемпионата мира – 2022 по велошоссе.
По информации издания Sporza, в ночь перед групповой гонкой в австралийском Вуллонгонге ван дер Пул вступил в словесную перепалку с несколькими подростками в своём отели. Дети вели себя шумно и вызвали недовольство у спортсмена.
«Я лёг спать пораньше, и многие дети в коридоре сочли нужным постоянно стучать в мою дверь. Через некоторое время я решил, что с меня хватит. Был не столь любезен в просьбах остановиться. После этого была вызвана полиция, и меня забрали», — заявил спортсмен.
Отмечается, что во время перепалки велогонщик толкнул одну из девочек – она упала и получила небольшую травму локтя. Судебный процесс по данному делу ожидается во вторник, 27 сентября.
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