Александра Горячкина обыграла одну из сильнейших соперниц на первом этапе Гран-при ФИДЕ
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Российский гроссмейстер Александра Горячкина обыграла свою основную соперницу, китаянку Чжу Цзинэр в партии восьмого тура на первом этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который проходит в Астане (Казахстан).
Партия, в которой Горячкина играла белыми фигурами, завершилась на 43-м ходу. Напомним, по итогам шести туров Горячкина и Цзинэр лидировали в общем зачёте турнира.
Положение после 8-го тура
1-2. Александра Горячкина, Екатерина Лагно (Россия) — по 6 очков.
3. Чжу Цзинэр – 5.
4-6. Александра Костенюк (Россия), Алина Кашлинская, Вайшали Рамешбабу – по 4.
7-10. Тань Чжунъи, Жансаи Абдумалик, Динара Вагнер, Бибисара Асаубаева – по 3,5.
11-12. Элизабет Петц, Полина Шувалова (Россия) – по 2,5.
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