Сборная Бразилии уверенно обыграла Аргентину на женском ЧМ по волейболу

Бразильские волейболистки одержали победу над командой Аргентины во 2-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).



Сборная Бразилии выиграла встречу со счётом 3:0 (25:19, 25:13, 25:21). Самыми результативными игроками матча с 15 очками в активе стали бразильская доигровщица Габриэла Гимараес и аргентинская доигровщица Даниэла Булайх Симиан.

Помимо Бразилии и Аргентины, в группе D также выступают Чехия, Китай, Колумбия и Япония. В следующем туре Бразилия встретится с Колумбией, а Аргентина сыграет с Чехией.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше. Сборная Сербии является действующим победителем турнира.