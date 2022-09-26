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Нил Робертсон: хоть призовые у женщин в снукере и растут, они всё ещё очень низкие

Нил Робертсон: хоть призовые у женщин в снукере и растут, они всё ещё очень низкие
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Чемпион мира по снукеру 2010 года австралиец Нил Робертсон высказался о необходимости увеличения призовых у снукеристок.

Ранее Робертсон в паре с Минк Нутчарут из Таиланда выиграл чемпионат мира по снукеру в миксте.

«Думаю, женщины прекрасно проявили себя в эти выходные. Надеюсь, это поможет женскому снукеру получить ещё несколько спонсоров, ещё немного финансирования, тогда они сами смогут бороться за действительно хорошие призовые. Несмотря на то что призовые у женщин растут, они всё ещё очень низкие, мы хотим видеть рост.

Меня бы это нисколько не беспокоило (об идее Ронни О'Салливана отдавать 5% со своих призовых в пользу женского фонда), я всегда готов к подобным вещам. Я бы не возражал, если призовые приходили бы откуда-то сверху и от них брали бы проценты туда, где средства нужнее. World Snooker хорошо над этим работает, они правильно распределили призовые на прошедшем турнире. Уверен, на горизонте маячат улучшения», — приводит слова Робертсона Metro.

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