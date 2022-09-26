Ронни О'Салливан потерпел неожиданное поражение в квалификационном раунде British Open

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан потерпел поражение в квалификационном раунде British Open 2022, который проходит в Милтон-Кинсе. Соревнования на Marshall Arena продлятся до 2 октября.

На старте турнира О'Салливан, вернувшийся в тур после травмы руки, проиграл 63-му номеру мирового рейтинга Александру Урсенбахеру со счётом 1:4. Матч состоял из семи фреймов. Ронни и Александр в третий раз встречаются на рейтинговых турнирах, и швейцарец в третий раз берёт верх над титулованным соперником.

Действующим чемпионом British Open является Марк Уильямс, он также примет участие в розыгрыше.