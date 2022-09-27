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Сборная США уверенно обыграла Канаду на женском ЧМ по волейболу

Сборная США уверенно обыграла Канаду на женском ЧМ по волейболу
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Американские волейболистки одержали победу над командой Канады во 2-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Сборная США выиграла встречу со счётом 3:0 (25:19, 26:24, 25:15). Самыми результативными игроками матча с 15 очками в активе стали американская доигровщица Александра Франтти и канадская диагональная Кира Ван Рик Симиан.

ЧМ-2022 (ж). Группа C. 2-й тур
26 сентября 2022, понедельник. 22:00 МСК
США
Окончен
3 : 0
Канада

Помимо США и Канады, в группе C также выступают Болгария, Казахстан, Германия и Сербия. В следующем туре США встретится с Болгарией, а Канада сыграет с Казахстаном.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше. Сборная Сербии является действующим победителем турнира.

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