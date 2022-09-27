Сборная США уверенно обыграла Канаду на женском ЧМ по волейболу

Американские волейболистки одержали победу над командой Канады во 2-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).



Сборная США выиграла встречу со счётом 3:0 (25:19, 26:24, 25:15). Самыми результативными игроками матча с 15 очками в активе стали американская доигровщица Александра Франтти и канадская диагональная Кира Ван Рик Симиан.

Помимо США и Канады, в группе C также выступают Болгария, Казахстан, Германия и Сербия. В следующем туре США встретится с Болгарией, а Канада сыграет с Казахстаном.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше. Сборная Сербии является действующим победителем турнира.