В сборной России отреагировали на отъезд из страны пятикратной чемпионки ОИ Давыдовой

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала новость о том, что генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР), пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию. Также сообщалось, что 39-летняя Давыдова не планирует возвращаться в страну.

«Вчера вечером узнала об этом от коллег. Я в полном неведении и недоумении. Для меня это неожиданность. Даже ничего не могу сказать по этому поводу», — приводит слова Покровской «Матч ТВ».

Также Давыдова — 13-кратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Она выступала в дуэте с Анастасией Ермаковой. Анастасия — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Почёта, ордена Дружбы.

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