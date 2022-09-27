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Татьяна Тарасова одной фразой оценила отъезд из России пятикратной чемпионки ОИ Давыдовой

Татьяна Тарасова одной фразой оценила отъезд из России пятикратной чемпионки ОИ Давыдовой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР), пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию. Также сообщалось, что 39-летняя Давыдова не планирует возвращаться в страну.

«Это личное дело каждого человека», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Также Давыдова — 13-кратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Она выступала в дуэте с Анастасией Ермаковой. Анастасия — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Почёта, ордена Дружбы.

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