Татьяна Тарасова одной фразой оценила отъезд из России пятикратной чемпионки ОИ Давыдовой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР), пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию. Также сообщалось, что 39-летняя Давыдова не планирует возвращаться в страну.
«Это личное дело каждого человека», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Также Давыдова — 13-кратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Она выступала в дуэте с Анастасией Ермаковой. Анастасия — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Почёта, ордена Дружбы.
Новость по темеОКР выступил с заявлением по отъезду из России 5-кратной чемпионки ОИ Анастасии Давыдовой
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