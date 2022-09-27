Чемпион России по триатлону Егор Селиванов дисквалифицирован на три года за допинг
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Чемпион России по триатлону Егор Селиванов дисквалифицирован на три года за нарушение андидопинговых правил. Селиванов был обвинён в употреблении мельдония. Об этом сообщил официальный сайт российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Селиванова Егора (вид спорта – триатлон) на 3 года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 23 сентября 2022 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения», — написано в заявлении РУСАДА.
Селиванов выиграл золото чемпионата страны по триатлону на соревнованиях в августе 2022 года в Челябинской области.
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