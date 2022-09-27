Тренер по хоккею с мячом Максимов: сходил в военкомат, сказали, что не подхожу
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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею с мячом Иван Максимов рассказал о посещении военкомата после получения повестки в рамках объявленной частичной мобилизации.
«Я сходил в военкомат, там взяли мои документы, посмотрели и сказали, что не подхожу под мобилизацию. В клубе спрашивали о ситуации, для руководства было важно, чтобы главный тренер продолжал работу. Завтра уже буду в Казани», — приводит слова Ивана Максимова «Матч ТВ».
Напомним, ранее он сообщал, что после новостей о повестке у его мамы случился инсульт.
Максимов является пятикратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом России по хоккею с мячом. Кроме молодёжной сборной России, он тренирует казанский клуб «Ак Барс‑Динамо».
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