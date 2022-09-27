Сборная Турции в трёх сетах обыграла Южную Корею на ЧМ по волейболу среди женщин

Сборная Турции одержала убедительную победу над командой Южной Кореи в матче 2-го тура чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Встреча проходила на стадионе «Эрго Арена» (Гданьск, Польша).
Волейболистки из Турции выиграли со счётом 3:0 (25:14, 25:13, 25:13). Самым результативным игроком стала доигровщица победительниц Салиха Шахин — 17 очков. В составе Южной Кореи доигровщица Пак Чон А набрала девять очков.
В группу В входят команды Турции, Доминиканской Республики, Польши, Таиланда, Хорватии и Южной Кореи. Ранее сборная Турции уступила Доминиканской Республике со счётом 2:3 (25:17, 29:31, 25:22, 19:25, 13:15), а команда Южной Кореи проиграла доминиканкам — 0:3 (19:25, 12:25, 15:25).
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.
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