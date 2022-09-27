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Легкоатлетка Дарья Клишина четыре года скрывала рождение ребёнка

Легкоатлетка Дарья Клишина четыре года скрывала рождение ребёнка
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Серебряный призёр чемпионата мира и двукратная чемпионка Европы в прыжках в длину Дарья Клишина рассказала, что у неё уже двое сыновей.

Летом 2022 года стало известно, что Клишина стала мамой. Однако новорождённый ребёнок не стал первенцем спортсменки. Первого ребёнка Дарья родила ещё в 2018 году, и ему уже четыре года.

«Я достаточно закрытый человек и никогда не афиширую свою личную жизнь. В 2017 году после чемпионата мира в Лондоне, где я выиграла серебро, я запланировала родить ребенка. Всё сложилось удачно, и в 2018 году появился на свет мой первенец. Но декретного отпуска у меня не было. В планах было скорейшее восстановление и возвращение в сектор, ведь впереди был сложнейший олимпийский сезон. И я начала прыгать уже через восемь месяцев после родов», — сказала Клишина в интервью журналу «Лёгкая атлетика».

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