«Хайпанул». Конькобежец Артём Арефьев — о реакции СМИ на его бытовую травму

Российский конькобежец Артём Арефьев отреагировал на свою неожиданную популярность в интернете, вызванную информацией о его незначительной бытовой травме.

21-летний спортсмен сообщил в своём телеграм-канале, что во время колки дров топором отрезал себе два кончика пальцев левой руки.



«Просыпаюсь, мне пишет тренер, мне пишет журналистка, которая с нами постоянно работает, врач команды… Через 15 минут после того, как я проснулся, мне звонит ТАСС, мне отправляют все записи в телеграм-каналах спортивных издательств, а я не понимаю, что происходит (смеётся). Жалко, конечно, что это никак нельзя использовать, но получается – хайпанул», — сказал Арефьев в телеграм-канале журналиста Василия Конова.



В 2021 году Арефьев одержал победу на дистанции 500 м на одном из этапов Кубка мира. В 2022 году он принял участие в зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Спортсмен занял седьмое место на дистанции 500 м. Первую тройку составили Гао Тинъюй (Китай), Чха Мин Гю (Республика Корея) и Ватару Морисигэ (Япония).