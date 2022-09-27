«Хайпанул». Конькобежец Артём Арефьев — о реакции СМИ на его бытовую травму

Российский конькобежец Артём Арефьев отреагировал на свою неожиданную популярность в интернете, вызванную информацией о его незначительной бытовой травме.
21-летний спортсмен сообщил в своём телеграм-канале, что во время колки дров топором отрезал себе два кончика пальцев левой руки.
«Просыпаюсь, мне пишет тренер, мне пишет журналистка, которая с нами постоянно работает, врач команды… Через 15 минут после того, как я проснулся, мне звонит ТАСС, мне отправляют все записи в телеграм-каналах спортивных издательств, а я не понимаю, что происходит (смеётся). Жалко, конечно, что это никак нельзя использовать, но получается – хайпанул», — сказал Арефьев в телеграм-канале журналиста Василия Конова.
В 2021 году Арефьев одержал победу на дистанции 500 м на одном из этапов Кубка мира. В 2022 году он принял участие в зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Спортсмен занял седьмое место на дистанции 500 м. Первую тройку составили Гао Тинъюй (Китай), Чха Мин Гю (Республика Корея) и Ватару Морисигэ (Япония).
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