Серебряный призёр чемпионата мира и двукратная чемпионка Европы в прыжках в длину Дарья Клишина рассказала, отдаст ли в спорт своих сыновей. Старшему из них 4 года, младшему – 3 месяца.

«В этом вопросе я ориентируюсь на личный опыт. Родители никогда не заставляли меня чем-то заниматься. Мама с папой давали мне возможности пробовать, и в итоге я делала свой выбор сама. Безусловно, мне хотелось бы, чтобы дети были причастны к спорту. Но последнее слово за ними. Мой старший сын любит плавать, занимается с инструктором. Получает большое удовольствие от каждой тренировки и заметно прогрессирует. Но сейчас это больше навыки для обычной жизни, чтобы не опасаться за его безопасность на воде. Если в будущем захочет быть профессионалом, я поддержу. Если это будет командный вид, научится жить и действовать в коллективе, если индивидуальный – получит навык бороться за себя. Это потом пригодится. Спорт вообще много даёт: приучает к самодисциплине, воспитывает целеустремлённость, помогает выглядеть и чувствовать себя хорошо», — сказала Клишина в интервью журналу «Лёгкая атлетика».