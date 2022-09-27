Серебряный призёр чемпионата мира и двукратная чемпионка Европы в прыжках в длину Дарья Клишина рассказала, отдаст ли в спорт своих сыновей. Старшему из них 4 года, младшему – 3 месяца.
«В этом вопросе я ориентируюсь на личный опыт. Родители никогда не заставляли меня чем-то заниматься. Мама с папой давали мне возможности пробовать, и в итоге я делала свой выбор сама. Безусловно, мне хотелось бы, чтобы дети были причастны к спорту. Но последнее слово за ними. Мой старший сын любит плавать, занимается с инструктором. Получает большое удовольствие от каждой тренировки и заметно прогрессирует. Но сейчас это больше навыки для обычной жизни, чтобы не опасаться за его безопасность на воде. Если в будущем захочет быть профессионалом, я поддержу. Если это будет командный вид, научится жить и действовать в коллективе, если индивидуальный – получит навык бороться за себя. Это потом пригодится. Спорт вообще много даёт: приучает к самодисциплине, воспитывает целеустремлённость, помогает выглядеть и чувствовать себя хорошо», — сказала Клишина в интервью журналу «Лёгкая атлетика».
- 27 сентября 2022
-
19:46
-
19:25
-
18:49
-
18:43
-
18:30
-
17:29
-
16:51
-
16:16
-
16:08
-
15:34
-
14:45
-
14:04
-
13:34
-
12:05
-
11:31
-
11:03
-
10:20
-
09:52
-
09:15
-
09:10
-
08:00
-
00:20
-
00:10
- 26 сентября 2022
-
23:57
-
23:40
-
22:58
-
22:44
-
22:29
-
22:17
-
22:08
-
21:36
-
21:25
-
19:41
-
18:59
-
18:32