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«Победа будет за нами». Алина Кабаева поддержала российских гимнасток

«Победа будет за нами». Алина Кабаева поддержала российских гимнасток
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева посетила Всероссийские соревнования на призы десятикратной чемпионки мира Ольги Капрановой в Подмосковье и высказалась о будущем художественной гимнастики в России.

«У нас сейчас непростая ситуация в спорте. Нашу сборную команду по художественной гимнастике не пустили на чемпионат мира. Они не выступали. Но при этом у нас внутри страны очень большая конкуренция. И регионы не перестают работать, клубы не перестают работать. Поэтому я пришла их поддержать, сказать, что победа будет за нами, мы обязательно победим», — сказала Кабаева в сюжете РЕН ТВ.

«Такие соревнования очень важны. Мы как ассоциация спортивных клубов хотим сейчас поднять клубное движение. Запустить клубную лигу, может, лигу с привлечением иностранных гимнасток. И сделать новый формат, где клубы будут соревноваться между собой», — добавила Капранова.

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