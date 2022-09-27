«Победа будет за нами». Алина Кабаева поддержала российских гимнасток

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева посетила Всероссийские соревнования на призы десятикратной чемпионки мира Ольги Капрановой в Подмосковье и высказалась о будущем художественной гимнастики в России.



«У нас сейчас непростая ситуация в спорте. Нашу сборную команду по художественной гимнастике не пустили на чемпионат мира. Они не выступали. Но при этом у нас внутри страны очень большая конкуренция. И регионы не перестают работать, клубы не перестают работать. Поэтому я пришла их поддержать, сказать, что победа будет за нами, мы обязательно победим», — сказала Кабаева в сюжете РЕН ТВ.

«Такие соревнования очень важны. Мы как ассоциация спортивных клубов хотим сейчас поднять клубное движение. Запустить клубную лигу, может, лигу с привлечением иностранных гимнасток. И сделать новый формат, где клубы будут соревноваться между собой», — добавила Капранова.