Назван состав мужской сборной России по гандболу на первый сбор нового сезона

Тренерский штаб мужской национальной команды во главе с Велимиром Петковичем определил состав на первый сбор нового сезона. В команду вызваны 19 игроков, самое большое представительство у «Виктора» — семь гандболистов. Тренировки пройдут в Новогорске с 8 по 16 октября.
Мужская сборная России по гандболу
Вратари: Андрей Верещагин («Динамо Астрахань»), Артём Грушко («Чеховские медведи»), Александр Лысенко («Виктор»).
Левые крайние: Никита Ильтинский, Егор Кочура (оба – «Виктор»).
Правые крайние: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин, Даниил Шишкарёв (оба – ЦСКА).
Линейные: Радомир Врачевич («Виктор»), Александр Ермаков («Чеховские медведи»).
Правые полусредние: Сергей Иванов, Дмитрий Киселёв (оба – ЦСКА), Александр Котов («Чеховские медведи»).
Левые полусредние: Александр Гребёнкин («Виктор»), Евгений Дзёмин, Дмитрий Санталов (оба – «Чеховские медведи»), Арсений Ухваркин («Динамо Астрахань»).
Разыгрывающие: Иналь Афлитулин, Сергей Болотин (оба – «Виктор»).
Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Роман Фитилёв (тренер вратарей), Вадим Попов (тренер по ОФП).
«Конечно, хотелось бы собрать полный состав, с легионерами, и провести пару товарищеских матчей. Но пока это невозможно, так что будем с максимальным усердием тренироваться в Новогорске. Ситуация такая, что для того, чтобы вернуться на хорошем уровне, сейчас надо работать вдвое активнее, чем обычно. И наш тренировочный план это учитывает. Как и на апрельском сборе, в первую очередь будем отрабатывать элементы быстрой игры: переходы, контратаки, розыгрыш быстрого центра, защита 5-1. Это современный, актуальный гандбол», — приводит слова Петковича пресс-служба ФГР.
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