«Он был никчёмным». Хендри — о поражении О'Салливана на старте British Open 2022

Шотландские снукеристы Алан Макманус и семикратный чемпион мира Стивен Хендри прокомментировали сенсационное поражение англичанина Ронни О'Салливана от 26-летнего швейцарца Александра Урсенбахера в квалификационном раунде British Open 2022, который проходит в Милтон-Кинсе.
На старте турнира семикратный чемпион мира О'Салливан, вернувшийся в тур после травмы руки, проиграл 63-му номеру мирового рейтинга Урсенбахеру со счётом 1:4. Швейцарец в третий раз взял верх над англичанином на рейтинговых турнирах.
«Это, наверное, худшее, что я видел из игр Ронни за последние несколько лет. Он был никчёмным сегодня вечером», — приводит слова Хендри Eurosport.
«Ронни позволил ему сорваться с крючка парой диких бросков. Когда Урсенбахер получил свой шанс, он был великолепен», — сказал Макманус.
Хендри согласился, сказав, что Урсенбахер был «великолепен, и с самого начала продемонстрировал это Ронни».
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