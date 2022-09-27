«Он был никчёмным». Хендри — о поражении О'Салливана на старте British Open 2022

Шотландские снукеристы Алан Макманус и семикратный чемпион мира Стивен Хендри прокомментировали сенсационное поражение англичанина Ронни О'Салливана от 26-летнего швейцарца Александра Урсенбахера в квалификационном раунде British Open 2022, который проходит в Милтон-Кинсе.

На старте турнира семикратный чемпион мира О'Салливан, вернувшийся в тур после травмы руки, проиграл 63-му номеру мирового рейтинга Урсенбахеру со счётом 1:4. Швейцарец в третий раз взял верх над англичанином на рейтинговых турнирах.



«Это, наверное, худшее, что я видел из игр Ронни за последние несколько лет. Он был никчёмным сегодня вечером», — приводит слова Хендри Eurosport.

«Ронни позволил ему сорваться с крючка парой диких бросков. Когда Урсенбахер получил свой шанс, он был великолепен», — сказал Макманус.

Хендри согласился, сказав, что Урсенбахер был «великолепен, и с самого начала продемонстрировал это Ронни».