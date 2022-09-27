Норвежская шахматная федерация отстранила Карякина от участия в турнирах на её территории

Норвежская шахматная федерация (NSF) отстранила Сергея Карякина и других игроков, поддерживающих спецоперацию на Украине, от рейтинговых турниров на своей территории и призвала организаторов в других странах последовать её примеру.

Карякин был отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИДЕ на шесть месяцев за поддержку спецоперации. По окончании дисквалификации Сергей заявил, что не готов выступать под нейтральным флагом.

«Норвежская шахматная федерация не хочет, чтобы Сергею Карякину или другим шахматистам, поддерживающим военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине, разрешалось участвовать в турнирах под эгидой ассоциации. Сюда входят все рейтинговые турниры в Норвегии, и ассоциация настоятельно рекомендует всем остальным организаторам поступать так же», — говорится в заявлении NSF.