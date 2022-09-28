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Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 27 сентября, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 27 сентября, турнирная таблица
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На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, завершились матчи игрового дня в группах A, В и D.

Отметим, что сборная Италии одержала третью победу подряд, на счету команд Китая, Польши и Доминиканской Республики по два выигранных матча.

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Первый групповой этап
Результаты матчей. 27 сентября, вторник
Группа А

Италия – Бельгия – 3:1 (21:25, 30:28, 29:27, 25:9)
Камерун – Кения – 0:3 (20:25, 25:27, 19:25)

Группа В

Турция – Южная Корея – 3:0 (25:14, 25:13, 25:13)
Доминиканская Республика – Хорватия – 3:0 (25:20, 25:15, 25:21)
Польша – Таиланд – 3:0 (25:17, 25:17, 25:17)

Группа D

Китай – Колумбия – 3:0 (25:16, 25:21, 25:16)

Турнирная таблица женского ЧМ-2022 по волейболу

28 сентября на чемпионате мира по волейболу среди женщин пройдут матчи в группах A, В и D.

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