Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 27 сентября, турнирная таблица

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, завершились матчи игрового дня в группах A, В и D.
Отметим, что сборная Италии одержала третью победу подряд, на счету команд Китая, Польши и Доминиканской Республики по два выигранных матча.
Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Первый групповой этап
Результаты матчей. 27 сентября, вторник
Группа А
Италия – Бельгия – 3:1 (21:25, 30:28, 29:27, 25:9)
Камерун – Кения – 0:3 (20:25, 25:27, 19:25)
Группа В
Турция – Южная Корея – 3:0 (25:14, 25:13, 25:13)
Доминиканская Республика – Хорватия – 3:0 (25:20, 25:15, 25:21)
Польша – Таиланд – 3:0 (25:17, 25:17, 25:17)
Группа D
Китай – Колумбия – 3:0 (25:16, 25:21, 25:16)
28 сентября на чемпионате мира по волейболу среди женщин пройдут матчи в группах A, В и D.
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