Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 27 сентября, турнирная таблица

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, завершились матчи игрового дня в группах A, В и D.

Отметим, что сборная Италии одержала третью победу подряд, на счету команд Китая, Польши и Доминиканской Республики по два выигранных матча.

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Первый групповой этап

Результаты матчей. 27 сентября, вторник

Группа А

Италия – Бельгия – 3:1 (21:25, 30:28, 29:27, 25:9)

Камерун – Кения – 0:3 (20:25, 25:27, 19:25)

Группа В

Турция – Южная Корея – 3:0 (25:14, 25:13, 25:13)

Доминиканская Республика – Хорватия – 3:0 (25:20, 25:15, 25:21)

Польша – Таиланд – 3:0 (25:17, 25:17, 25:17)

Группа D

Китай – Колумбия – 3:0 (25:16, 25:21, 25:16)

28 сентября на чемпионате мира по волейболу среди женщин пройдут матчи в группах A, В и D.