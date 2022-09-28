Анатолию Карпову не выдали въездную визу в Швейцарию

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов не смог присутствовать на демонстрации фильма «Чемпион мира» в штаб-квартире ООН в Женеве, так как Швейцария не выдала ему въездную визу. Об этом рассказал постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

«Мы хотели, чтобы приехал Анатолий Карпов, и предпринимали самые энергичные, необходимые усилия. Но в последний момент, к сожалению, швейцарские власти не выдали ему въездную визу.

Показ фильма — это неполитизированное мероприятие, которое не должно вызывать никаких вопросов. Карпов — легендарный чемпион мира по шахматам. Он известен во всём мире, и вызывает вопросы, на каком основании ему не выдают визу", — цитирует Гатилова ТАСС.