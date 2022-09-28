Бывший босс ВАДА обвинил МОК в защите России
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Бывший заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Роб Кёлер обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что организация, отказавшаяся отстранять россиян от последних Олимпийских игр, защищает Россию. Между ним и журналистом состоялся такой диалог, текст которого приводит Awful Announcing.
Кёлер. Мне прямо сказали: «Россия — самая сильная спортивная держава. МОК — наполовину партнёр. И мы не хотим их злить, так что отстаньте».
Журналист. Вам об этом прямо сказали?
Кёлер. Верно.
Журналист. МОК хотел, чтобы российские спортсмены участвовали в Играх?
Кёлер. Сто процентов. Их больше интересовала защита российских интересов, чем чистота.
Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?
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