Ирина Роднина отреагировала на отъезд из России пятикратной чемпионки ОИ Давыдовой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР), пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию. Также сообщалось, что 39-летняя Давыдова не планирует возвращаться в страну.
«Она у нас единственная, по-моему, семикратная чемпионка. Центр ей построили. Так что… Что вам ещё сказать? Думаю ли я, что вокруг её отъезда искусственно накаляют обстановку? Я не знаю, что сказать. Извините, я вот только-только взяла трубку, у меня ещё есть своя работа.
Если она чем-то мотивировала, то окей. Если просто отъехала, то не знаю. Слушайте, у нас что, мало людей, которые отъехали? Просто там фамилий мало известных, вы же всё время крутитесь вокруг известных людей. Мы ж не знаем причину, может, она там любовь свою встретила, может, ещё что-то. Не знаю, не могу комментировать, потому как не в курсе», — цитирует Роднину «Всёпроспорт».
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