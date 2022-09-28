В МИД РФ прокомментировали отказ в выдаче Карпову швейцарской визы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с 12-м чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Швейцария не выдала ему въездную визу в страну. Бывший гроссмейстер должен был прилететь в Швейцарию на показ фильма «Чемпион мира».



«Швейцария не выдала Анатолию Карпову въездную визу для участия в демонстрации фильма «Чемпион мира» в женевской штаб-квартире ООН. Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением», — написала Захарова в своём телеграм-канале.



Ранее постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов раскритиковал решение властей Швейцарии отклонить заявку Карпова на получение визы.

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