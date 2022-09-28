В МИД РФ прокомментировали отказ в выдаче Карпову швейцарской визы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с 12-м чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Швейцария не выдала ему въездную визу в страну. Бывший гроссмейстер должен был прилететь в Швейцарию на показ фильма «Чемпион мира».
«Швейцария не выдала Анатолию Карпову въездную визу для участия в демонстрации фильма «Чемпион мира» в женевской штаб-квартире ООН. Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов раскритиковал решение властей Швейцарии отклонить заявку Карпова на получение визы.
- 28 сентября 2022
-
10:46
-
10:12
-
09:53
-
09:47
-
09:37
-
09:07
-
08:00
-
07:36
-
00:07
- 27 сентября 2022
-
23:43
-
23:23
-
21:34
-
20:10
-
19:46
-
19:25
-
18:49
-
18:43
-
18:30
-
17:29
-
16:51
-
16:16
-
16:08
-
15:34
-
14:45
-
14:04
-
13:34
-
12:05
-
11:31
-
11:03
-
10:20
-
09:52
-
09:15
-
09:10
-
08:00
-
00:20