Четырёхкратная олимпийская чемпионка Байлз опровергла слухи о завершении карьеры

Четырёхкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз опровергла слухи о завершении карьеры. Спортсменка не выступала на профессиональном уровне с Олимпийских игр в Токио (Япония). Но, по словам 25-летней гимнастки, она в настоящее время работает над психологическим состоянием, чтобы продолжить выступать.
Байлз ответила на пост в соцсетях, где пользователь написала об уходе спортсменки.
«Я не завершала карьеру. В настоящее время работаю над своим психологическим состоянием. Я пока решила не спешить, использую время, чтобы работать над собой и своей психологией. Что касается Олимпийских игр в Париже в 2024 году, то я буду там в любом случае. Но пока не знаю, отправлюсь ли туда в качестве участницы или зрителя. Если я хочу там выступить, то должна быть готова на 100%. Приложу максимум усилий», — сказала Байлз.
- 28 сентября 2022
-
10:46
-
10:12
-
09:53
-
09:47
-
09:37
-
09:07
-
08:00
-
07:36
-
00:07
- 27 сентября 2022
-
23:43
-
23:23
-
21:34
-
20:10
-
19:46
-
19:25
-
18:49
-
18:43
-
18:30
-
17:29
-
16:51
-
16:16
-
16:08
-
15:34
-
14:45
-
14:04
-
13:34
-
12:05
-
11:31
-
11:03
-
10:20
-
09:52
-
09:15
-
09:10
-
08:00
-
00:20