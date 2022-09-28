Четырёхкратная олимпийская чемпионка Байлз опровергла слухи о завершении карьеры

Четырёхкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз опровергла слухи о завершении карьеры. Спортсменка не выступала на профессиональном уровне с Олимпийских игр в Токио (Япония). Но, по словам 25-летней гимнастки, она в настоящее время работает над психологическим состоянием, чтобы продолжить выступать.



Байлз ответила на пост в соцсетях, где пользователь написала об уходе спортсменки.



«Я не завершала карьеру. В настоящее время работаю над своим психологическим состоянием. Я пока решила не спешить, использую время, чтобы работать над собой и своей психологией. Что касается Олимпийских игр в Париже в 2024 году, то я буду там в любом случае. Но пока не знаю, отправлюсь ли туда в качестве участницы или зрителя. Если я хочу там выступить, то должна быть готова на 100%. Приложу максимум усилий», — сказала Байлз.

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