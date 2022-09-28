Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Юлия Ефимова в вызывающем наряде сходила на концерт Rammstein в Лос-Анджелесе. Фото

Юлия Ефимова в вызывающем наряде сходила на концерт Rammstein в Лос-Анджелесе. Фото
Комментарии

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, одетая в топ и короткую юбку с разрезом, показала, как сходила на концерт группы Rammstein в Лос-Анджелесе.

Фото: из личного архива юлии ефимовой

Фото: из личного архива юлии ефимовой

Фото: из личного архива юлии ефимовой

30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

«Надеюсь, здравомыслие в мире не умерло». Большое интервью с главой российского плавания «Надеюсь, здравомыслие в мире не умерло». Большое интервью с главой российского плавания

Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022