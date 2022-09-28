Юлия Ефимова в вызывающем наряде сходила на концерт Rammstein в Лос-Анджелесе. Фото

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, одетая в топ и короткую юбку с разрезом, показала, как сходила на концерт группы Rammstein в Лос-Анджелесе.

Фото: из личного архива юлии ефимовой

Фото: из личного архива юлии ефимовой

Фото: из личного архива юлии ефимовой

30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

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