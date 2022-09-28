Несколько российских гребцов и тренеров получили повестки в военкомат

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что российские гребцы и тренеры получили повестки в военкомат. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.



«Это насущный вопрос для спортсменов и тренеров. Мы уже получаем от них обратную связь, что к ним приходят представители военкомата. На данный момент у нас два-три тренера и порядка пяти спортсменов получили такие обращения. Из общей массы — это минимальный процент. Пока все тренируются, готовятся к соревнованиям. Мы уже работаем в оперативном режиме. У нас через две недели отборочные соревнования на централизованную подготовку к сезону-2022/2023. Но мы ко всему готовы, будем реагировать на вызовы», — цитирует Свирина «РИА Новости».