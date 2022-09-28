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Украинская федерация гимнастики отказалась участвовать в конгрессе FIG из-за России

Украинская федерация гимнастики отказалась участвовать в конгрессе FIG из-за России
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Украинская федерация гимнастики приняла решение не участвовать в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG), который должен состояться 11–12 ноября 2022 года в Стамбуле (Турция), поскольку к участию в этом мероприятии были допущены представители России и Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Украинская федерация гимнастики ещё раз заявляет о своей позиции, что от участия в спортивных событиях Международной федерации гимнастики (FIG) необходимо отстранить не только спортсменов России и Беларуси, но и любых других должностных лиц из России и Беларуси, представляющих эти страны в FIG или занимающих официальные должности в FIG как «нейтральные» лица», — отмечается в сообщении организации.

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