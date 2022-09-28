Екатерина Лагно сохраняет лидерство перед заключительным туром Гран-при ФИДЕ в Астане

В Астане (Казахстан) состоялись партии 10-го тура первого этапа серии Гран-при ФИДЕ среди женщин. Все партии с участием российских шахматисток завершились мирным исходом. Вничью друг с другом сыграли Александра Горячкина и Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Жансая Абдумалик из Казахстана, Полина Шувалова и Вайшали Рамешбабу из Индии.
Три из шести партий завершились победой одной из шахматисток. Китаянка Чжу Цзинэр выиграла у представительницы Польши Алины Кашлинской, немка Элизабет Петц нанесла поражение Бибисаре Асаубаевой из Казахстана, китаянка Тань Чжунъи оказалась сильнее Динары Вагнер из Германии.
Положение после 10-го тура
1. Екатерина Лагно – 7,5 очка.
2. Александра Горячкина – 7.
3. Чжу Цзинэр – 6.
4. Александра Костенюк — 5,5.
5-8. Алина Кашлинская, Жансая Абдумалик, Тань Чжунъи, Вайшали Рамешбабу — по 4,5.
9-12. Бибисара Асаубаева, Динара Вагнер, Полина Шувалова, Элизабет Петц – по 4.
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