Рассмотрение допинговых дел волейболистов Бутько и Мороза затягивается

Дмитрий Резванов, агент бывших волейболистов сборной России Александра Бутько и Павла Мороза, сообщил, что рассмотрение допинговых дел спортсменов в Международной федерации волейбола (FIVB) затягивается.

«Пока решения и обновлений нет, процесс затягивается. Александр Бутько направил очередное письмо в FIVB, там отметили, что сейчас у них есть загруженность, в том числе проходят чемпионаты мира», — приводит слова Резванова ТАСС.

Бывшие волейболисты новосибирского «Локомотива» сдали допинг-пробы, которые оказались положительными, на «Финале шести» чемпионата России в 2014 году.

Бутько – олимпийский чемпион 2012 года в составе сборной России, трёхкратный чемпион России в составе казанского «Зенита».

Мороз в октябре 2018 года получил дисквалификацию на 18 месяцев. Допинг-проба, сданная им после одного из матчей чемпионата России сезона-2018/2019, дала положительный результат на кокаин.

Волейболисты в настоящее время являются свободными агентами.