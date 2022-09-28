Рассмотрение допинговых дел волейболистов Бутько и Мороза затягивается

Дмитрий Резванов, агент бывших волейболистов сборной России Александра Бутько и Павла Мороза, сообщил, что рассмотрение допинговых дел спортсменов в Международной федерации волейбола (FIVB) затягивается.
«Пока решения и обновлений нет, процесс затягивается. Александр Бутько направил очередное письмо в FIVB, там отметили, что сейчас у них есть загруженность, в том числе проходят чемпионаты мира», — приводит слова Резванова ТАСС.
Бывшие волейболисты новосибирского «Локомотива» сдали допинг-пробы, которые оказались положительными, на «Финале шести» чемпионата России в 2014 году.
Бутько – олимпийский чемпион 2012 года в составе сборной России, трёхкратный чемпион России в составе казанского «Зенита».
Мороз в октябре 2018 года получил дисквалификацию на 18 месяцев. Допинг-проба, сданная им после одного из матчей чемпионата России сезона-2018/2019, дала положительный результат на кокаин.
Волейболисты в настоящее время являются свободными агентами.
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