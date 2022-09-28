Американский волейболист Кристенсон останется в России после заявления посольства США

Директор казанского «Зенита» Олег Брызгалов сообщил, что волейболист сборной США Майка Кристенсон останется в России после рекомендации американского посольства покинуть страну.
Ранее дипмиссия США рекомендовала американцам незамедлительно покинуть Россию, а также всячески избегать поездок в страну.
«Кристенсон совершенно спокойно отнёсся к этой информации, без нервов, без чемоданного настроения. Он не планирует уезжать из России, он остаётся. В прошлом году тоже распространялась подобная информация. Майка — человек с очень устойчивой психикой. Он видит, где он находится, в каком клубе, кто его окружает. В «Зените» он всем доволен, всё комфортно. Кристенсон понимает, что он под защитой клуба», — приводит слова Брызгалова «Матч ТВ».
В составе сборной США Кристенсон выиграл бронзовые медали Олимпийских игр 2016 года и чемпионата мира – 2018.
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