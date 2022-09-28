Гимнаст Никита Нагорный стал чемпионом Спартакиады в личном многоборье

Никита Нагорный одержал победу в личном многоборье на Всероссийской Спартакиаде сильнейших спортсменов в Казани. Второе место занял Давид Белявский. Третьим вслед за двумя олимпийскими чемпионами стал Даниел Маринов.

Ранее в составе сборной Москвы Нагорный стал чемпионом Спартакиады в командном многоборье. Вместе с ним выступал и олимпийский чемпион Артур Далалоян, который пропустил личный финал многоборья по состоянию здоровья.

Завтра, 29 сентября, в финале личного многоборья выступят женщины. Финалы на отдельных снарядах пройдут 30 сентября и 1 октября.

Спартакиада-2022. Спортивная гимнастика. Казань

Мужчины. Личное многоборье

1. Никита Нагорный – 166,830.

2. Давид Белявский – 165,029.

3. Даниел Маринов – 164,930.