«Свинский подход». Сергей Карякин — об отказе Швейцарии выдать визу Анатолию Карпову

Гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал отказ Швейцарии выдать визу 12-му чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову, который должен был присутствовать на презентации посвящённого ему фильма «Чемпион мира» в штаб-квартире ООН в Женеве.

«Ничего нового, к сожалению, я не вижу. Политика западных спортивных федераций не меняется, и если ты мало-мальски поддерживаешь Россию, значит, тебе либо не дают визу, либо не пускают на турниры, словом, всеми средствами препятствуют твоей возможности просто приехать и что-либо сделать. Мы привыкли, что Швейцария всегда была нейтральной страной, а сейчас видим, что ситуация изменилась и, к сожалению, Швейцария уже заняла антироссийскую позицию. Я не очень понимаю, как сейчас можно попасть в Швейцарию и в страны Евросоюза, и очень жалко, что Анатолий Евгеньевич не смог приехать. Но, с другой стороны, может быть, презентацию фильма перенесут в какую-нибудь другую страну и там уже можно будет рассказать про турнир.

Говорите, Карпов – это личность планетарного масштаба? Ну, конечно. Это просто ерунда, что его не пускают в разные страны. Я напомню, что Карпов является почётным гражданином Калифорнии и Техаса… Он долгие годы был чемпионом мира, объединял шахматистов всей планеты, и такие мелочи, как виза, ему должны выставляться автоматически. Поэтому это, конечно, свинский подход со стороны западных федераций», — приводит слова Карякина «Комсомольская правда».