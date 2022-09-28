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Иван Куляк не завершил многоборье на Спартакиаде. Его могут отстранить от других финалов

Иван Куляк не завершил многоборье на Спартакиаде. Его могут отстранить от других финалов
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что из-за отказа выйти на вольные упражнения в личном многоборье на Спартакиаде-2022 Ивана Куляка могут отстранить от финала на отдельных снарядах.

Участвуя в финале личного многоборья Спартакиады, Куляк упал с перекладины, после чего без предупреждения не вышел на вольные упражнения, тем самым не завершив выступление в соревнованиях.

«Я не знаю, почему он снялся. Думаю, он снялся, потому что не очень хороший результат. Он не имеет права это делать без предупреждения. Его могут снять дальше с финала. Это неправильно. Если с ним был рядом тренер, он должен был ему это сказать. В Дохе он поступил так — очень патриотично, но никого из нас не предупредил, меня как руководителя. Может быть, мы бы там приняли другое решение, и у него бы не было этих проблем. И вот сейчас — он не выходит на вольные. Он сам принял это решение, он не имеет права», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Ранее Куляк был на год отстранён от участия в турнирах под эгидой FIG за то, что на этапе Кубка мира, который проходил в начале марта в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы «Z» на форме.

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