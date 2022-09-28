Никита Нагорный: мотивация чахнет буквально на глазах

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о победе в личном многоборье на Спартакиаде-2022 в Казани.
«Что на душе?.. Каждое выступление и каждый выход на арену рождает всё новые и новые чувства, ощущения. И вот сегодня делюсь тем, что на душе после выступления. А на душе — тоска. В этом году мимо нас прошёл чемпионат Европы, чемпионат мира и все мировые старты. Конечно, тяжело тренироваться и выступать только внутри страны, и мотивация чахнет буквально на глазах. Всеми силами и возможностями каждый раз пытаешься её реанимировать, идёшь вперёд, с надеждой в сердце, в неизвестность в завтрашнем дне: «Олимпиада… А будет ли?» И к Спартакиаде я готовился и дольше, и серьёзнее, чем к предыдущим, но выхожу с помоста с двояким чувством. То ли гимнастика стала неинтересна, то ли победа уже имеет не такое значение — будто бы это всё неважно. Конечно, возможно, это усталость говорит во мне и гонит такие мысли, а завтра я проснусь с новой энергией покорять новые вершины! Но сегодня решил поделиться тем, что на душе, что в самом», — написал Нагорный в своём телеграм-канале.
- 28 сентября 2022
-
22:42
-
22:27
-
22:03
-
20:42
-
20:11
-
19:03
-
17:26
-
15:01
-
14:26
-
13:33
-
10:46
-
10:12
-
09:53
-
09:47
-
09:37
-
09:07
-
08:00
-
07:36
-
00:07
- 27 сентября 2022
-
23:43
-
23:23
-
21:34
-
20:10
-
19:46
-
19:25
-
18:49
-
18:43
-
18:30
-
17:29
-
16:51
-
16:16
-
16:08
-
15:34
-
14:45
-
14:04