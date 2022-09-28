Никита Нагорный: мотивация чахнет буквально на глазах

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о победе в личном многоборье на Спартакиаде-2022 в Казани.

«Что на душе?.. Каждое выступление и каждый выход на арену рождает всё новые и новые чувства, ощущения. И вот сегодня делюсь тем, что на душе после выступления. А на душе — тоска. В этом году мимо нас прошёл чемпионат Европы, чемпионат мира и все мировые старты. Конечно, тяжело тренироваться и выступать только внутри страны, и мотивация чахнет буквально на глазах. Всеми силами и возможностями каждый раз пытаешься её реанимировать, идёшь вперёд, с надеждой в сердце, в неизвестность в завтрашнем дне: «Олимпиада… А будет ли?» И к Спартакиаде я готовился и дольше, и серьёзнее, чем к предыдущим, но выхожу с помоста с двояким чувством. То ли гимнастика стала неинтересна, то ли победа уже имеет не такое значение — будто бы это всё неважно. Конечно, возможно, это усталость говорит во мне и гонит такие мысли, а завтра я проснусь с новой энергией покорять новые вершины! Но сегодня решил поделиться тем, что на душе, что в самом», — написал Нагорный в своём телеграм-канале.