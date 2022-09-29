Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 28 сентября, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 28 сентября, турнирная таблица
Комментарии

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, завершились матчи игрового дня в группах A, В и D.

Отметим, что сборные Нидерландов, Польши, Бразилии и Китая одержали третьи победы подряд.

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Первый групповой этап
Результаты матчей. 28 сентября, среда
Группа A

Нидерланды – Пуэрто-Рико – 3:1 (23:25, 25:20, 25:16, 25:15)

Группа В

Таиланд – Хорватия – 3:0 (25:18, 25:13, 25:21)
Турция – Доминиканская Республика – 3:2 (21:25, 25:21, 25:18, 16:25, 15:13)
Польша – Южная Корея – 3:0 (25:17, 25:18, 25:16)

Группа D

Китай – Япония – 3:0 (28:26, 25:17, 29:27)
Бразилия – Колумбия – 3:0 (25:14, 25:12, 25:20)
Аргентина – Чехия – 3:1 (25:20, 20:25, 25:22, 25:22)

Турнирная таблица женского ЧМ-2022 по волейболу

29 сентября на чемпионате мира по волейболу среди женщин пройдут матчи в группах A, В и С.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022