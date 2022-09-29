Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 28 сентября, турнирная таблица

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, завершились матчи игрового дня в группах A, В и D.
Отметим, что сборные Нидерландов, Польши, Бразилии и Китая одержали третьи победы подряд.
Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Первый групповой этап
Результаты матчей. 28 сентября, среда
Группа A
Нидерланды – Пуэрто-Рико – 3:1 (23:25, 25:20, 25:16, 25:15)
Группа В
Таиланд – Хорватия – 3:0 (25:18, 25:13, 25:21)
Турция – Доминиканская Республика – 3:2 (21:25, 25:21, 25:18, 16:25, 15:13)
Польша – Южная Корея – 3:0 (25:17, 25:18, 25:16)
Группа D
Китай – Япония – 3:0 (28:26, 25:17, 29:27)
Бразилия – Колумбия – 3:0 (25:14, 25:12, 25:20)
Аргентина – Чехия – 3:1 (25:20, 20:25, 25:22, 25:22)
29 сентября на чемпионате мира по волейболу среди женщин пройдут матчи в группах A, В и С.
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