Расписание матчей женского чемпионата мира по волейболу 29 сентября

23 сентября стартовал чемпионат мира по волейболу среди женщин – 2022, который проходит в Нидерландах и Польше.



Представляем вашему вниманию расписание матчей четвёртого игрового дня.



Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Женщины

Расписание матчей (время – московское)



Первый групповой этап



29 сентября, четверг



Группа C. Канада – Казахстан — 14:00

Группа B. Южная Корея – Таиланд — 15:00

Группа C. Сербия – Германия — 17:00

Группа B. Турция – Хорватия — 18:30

Группа A. Италия – Кения — 19:00

Группа C. США – Болгария — 20:00

Группа B. Польша – Доминиканская Республика — 21:30

Группа A. Пуэрто-Рико – Камерун — 22:00



В первом групповом этапе 24 команды разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образуют группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.