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Министр спорта РФ прокомментировал ситуацию с повестками российским спортсменам

Министр спорта РФ прокомментировал ситуацию с повестками российским спортсменам
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал то, что некоторые российские спортсмены получили повестки в военкомат.

«Нельзя выделять спорт как отдельное рафинированное сообщество, которое должно пользоваться какими-то исключительными привилегиями. Мы видим, что наши спортсмены и в предыдущие годы, и, я надеюсь, в этот период показывают себя патриотами. Это было много раз заявлено при начале специальной военной операции, они поддержали президента и высказали абсолютно однозначное мнение, что спорт — это единая семья. Все проблемы, сложности и задачи, которые сейчас решает государство, спорт будет решать вместе со всеми.

Сейчас не могу однозначно ответить по поводу бронирования. Речь не будет и не должна идти ни о какой исключительности. Да, мы понимаем, что спортсмены и тренеры — это золотой фонд, прежде всего те, которые готовятся к Олимпийским играм, члены сборных команд. Определённые меры защиты для отдельных категорий будут, возможно, будет дана отсрочка, пока мы находимся в диалоге с правительством. Надеюсь, что система спорта будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию», — приводит слова Матыцина ТАСС.

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