Главный тренер мужской сборной России по волейболу Брянский подвёл итоги сборов команды

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский прокомментировал итоги сборов национальной команды. Сборная России дважды обыграла соперников из Беларуси.
«Одна из очевидных целей — это, естественно, познакомиться с командой, собрать тренерский штаб. Для команды — то же самое: нужно познакомиться с главным тренером, поработав с ним, понять его требования.
Любая сборная — это элитный клуб, в который стремятся попасть игроки и тренеры, вершина карьеры. И если исходить из такой точки зрения, то даже не проводя официальных матчей, она остается мощнейшим стимулом для спортсменов, возможностью доказать, что ты готов к конкуренции с лучшими из лучших. Не заочной, а прямой конкуренции с другими кандидатами. Поэтому я уверен, что наш сбор имел огромное значение.
Проводили две тренировки в день, постоянно решали различные технические и тактические задачи, которые я обозначил, ещё когда претендовал на пост главного тренера сборной. Да, она формируется из больших профессионалов, но все равно требует притирки, поиска идеального взаимопонимания. А в этом смысле нет ничего лучше, чем совместная работа. Так что получился полновесный сбор.
Матчи с Беларусью? Я считаю, что мы показывали достаточно уверенную игру, выигрывали не на чужих ошибках, а сами часто заставляли соперника, который, между прочим, сражался очень упорно, ошибаться. Причём двумя разными составами. При этом я считаю, что свои резервы мы использовали лишь на 40–50%. То есть сборная, реализовав свой потенциал полностью, может показывать значительно более качественную игру», — приводит слова Константина Брянского «Коммерсантъ».
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