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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Брянский подвёл итоги сборов команды

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Брянский подвёл итоги сборов команды
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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский прокомментировал итоги сборов национальной команды. Сборная России дважды обыграла соперников из Беларуси.

«Одна из очевидных целей — это, естественно, познакомиться с командой, собрать тренерский штаб. Для команды — то же самое: нужно познакомиться с главным тренером, поработав с ним, понять его требования.

Любая сборная — это элитный клуб, в который стремятся попасть игроки и тренеры, вершина карьеры. И если исходить из такой точки зрения, то даже не проводя официальных матчей, она остается мощнейшим стимулом для спортсменов, возможностью доказать, что ты готов к конкуренции с лучшими из лучших. Не заочной, а прямой конкуренции с другими кандидатами. Поэтому я уверен, что наш сбор имел огромное значение.

Проводили две тренировки в день, постоянно решали различные технические и тактические задачи, которые я обозначил, ещё когда претендовал на пост главного тренера сборной. Да, она формируется из больших профессионалов, но все равно требует притирки, поиска идеального взаимопонимания. А в этом смысле нет ничего лучше, чем совместная работа. Так что получился полновесный сбор.

Матчи с Беларусью? Я считаю, что мы показывали достаточно уверенную игру, выигрывали не на чужих ошибках, а сами часто заставляли соперника, который, между прочим, сражался очень упорно, ошибаться. Причём двумя разными составами. При этом я считаю, что свои резервы мы использовали лишь на 40–50%. То есть сборная, реализовав свой потенциал полностью, может показывать значительно более качественную игру», — приводит слова Константина Брянского «Коммерсантъ».

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