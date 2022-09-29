Брянский — о ЧМ: отсутствие сборной России сильно изменило расклад сил

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский поделился мнением о прошедшем чемпионате мира.
«Чемпионат мира? Конечно, смотрел. Я очень люблю свой вид спорта, очень люблю красивый волейбол. И мне очень важно было все увидеть, оценить уровень игры на первенстве.
Прогнозировать, где бы мы оказались, если бы выступили на первенстве, не буду — нет никакого смысла. Но то, что отсутствие сборной России сильно изменило расклад сил,— факт. На сборе я убедился в том, что она готова к любым международным соревнованиям. Вопрос в том, когда представится такая возможность.
Всё было ожидаемо. Всё примерно то же самое, с чем я как тренер «Динамо» сталкивался, скажем, в Лиге чемпионов. По тактике игра многих сборных повторяет игру топовых клубов — быстрая доводка мяча к сетке, мобильное блокирование, скоростное задействование задней линии. Итальянцы, которые стали чемпионами, очень дорожили мячом, в сложных ситуациях старались оставить его в игре. Но все эти тенденции существуют уже давно», — приводит слова Константина Брянского «Коммерсантъ».
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