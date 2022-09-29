Брянский обозначил планы мужской сборной России по волейболу

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский рассказал о планах деятельности национальной команды.
«До конца нынешнего года вряд ли будут какие-то сборы. А на следующий — план обязательно составим. Но он в любом случае будет зависеть от международного календаря, который Международная федерация волейбола верстает обычно в январе. Будем отталкиваться о того, есть ли по крайней мере небольшие шансы, что нас в него включат. Если нет, то будем искать альтернативные варианты. Все равно лучшие игроки должны работать вместе, повышать свой уровень. Не во всех клубах это возможно из-за разницы в классе между лидерами и остальными.
Признаки потери мотивации? Точно не было. Все, кто был на сборе, продемонстрировали большое желание работать», — приводит слова Константина Брянского «Коммерсантъ».
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